Alluvione in Romagna, Fridays For Future: "Questa pioggia è crisi climatica"

"È un disastro. La Romagna è alluvionata". Ma "non è maltempo, è crisi climatica e non la possiamo più ignorare o negare, sperando che sia solo dalla parte opposta del pianeta. La crisi climatica ora è qui". Così Fridays For Future, che venerdì ha deciso di mobilitarsi in tutta Italia per dire che "Questa pioggia è crisi climatica".

"Neanche la propria casa è un luogo sicuro per tutti ormai - attaccano i giovani ambientalisti -. Quella stessa Romagna della cementificazione selvaggia, dei nuovi parcheggi e dei megastore, ora si dispera perché il suolo arido non riesce a contenere questa grande quantità di pioggia. Intanto la Diga di Ridracoli è stata parzialmente svuotata in via preventiva per evitare inondazioni, nonostante negli ultimi mesi fosse sempre sotto i livelli normali".

Proseguono gli ambientalisti: ""Questa pioggia è crisi climatica" non si tratta di una frase provocatoria, è scienza ogni alluvione è solo l'altra faccia della medaglia della carenza di acqua: i terreni aridi e secchi non sono in grado di assorbire la grande quantità di pioggia che cade nell'arco di pochi giorni, le acque si accumulano in superficie e causano le catastrofi che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi". "Non è quindi solo una questione di manutenzione - viene rimarcato -. Questi disastri umanitari, economici ed ambientali causati dalle piogge torrenziali saranno sempre più all'ordine del giorno se non riconosciamo le nostre responsabilità e non agiamo alla radice, fermando i combustibili fossili.

“Mentre le Amministrazioni Comunali raccomandano ai cittadini i comportamenti da adottare, all’insegna della massima prudenza, noi ci domandiamo: per quanto ancora continueremo a finanziare i combustibili fossili, emettere gas serra e sostanze inquinanti? - chiede Agnese Casadei, attivista di Fridays For Future Forlì -. Quante altre trivellazioni vogliamo autorizzare a Eni a Ravenna? Quanto vogliamo continuare a cementificare con inutili supermercati e megastore? Quante altre persone dovranno essere evacuate dalla propria abitazione perché i politici inizino a trattare la crisi climatica come un'emergenza?” "Il tempo sta scadendo, quello che ci sembrava appartenere ad un futuro remoto oggi sta diventando la drammatica "normalità" - viene aggiunto -. Esprimere vicinanza non basta. Osservare inermi non è sufficiente. Il momento di agire è ora".