Fridays For Future da tutta la Romagna in piazza Saffi dopo l’alluvione: “E’ ora di far sentire la nostra voce”

Gli attivisti del movimento Fridays For Future tornano a manifestare in occasione dello sciopero nazionale del clima in programma venerdì 6 ottobre, dalle 18 alle 20, in piazza Saffi. Una manifestazione di livello romagnolo, che vedrà convergere a Forlì giovani - e non solo - provenienti da Ravenna, Cesena e Faenza, ovvero da tutti i territori colpiti dai drammatici eventi alluvionali del maggio scorso.

“Sarà la prima manifestazione dopo l’alluvione e avrà quindi un carico simbolico ancor più importante - dice il portavoce nazionale del movimento, Giacomo Zattini - per far sentire la nostra voce sull’emergenza climatica in corso anche rispetto a quei politici di centrodestra, sia a livello nazionale che locale, che negano le responsabilità dell’uomo. Tutto quello che ci sembrava lontano, come la crisi climatica, ci ha colpito direttamente. C’è il bisogno di dare un senso a ciò che è successo e tracciare qualche connessione utile tra cura del territorio, sicurezza, crisi climatica e giustizia sociale”.

La manifestazione si aprirà col il flashmob iniziale dei “Parents For Future”, gli adulti del movimento, che aderiscono all'iniziativa di “Mothers Rebellion for Climate Justice” che da qualche mese sta spopolando in tutto il mondo. “Chiameremo a raccolta madri, padri, nonne e nonni e tutte le persone che hanno al cuore il futuro dei bambini - dice Nadine Finke, esponente del movimento - per sederci in terra formando un cerchio. I corpi saranno rivolti verso l'esterno, e attorno al collo porteremo cartelli con sopra i nomi dei nostri figli, nipoti o alcuni pensieri sulla crisi climatica e sul futuro dei bambini per ricordare a chi ci governa ciò che è necessario fare per proteggere il diritto al futuro delle giovani generazioni”.

Dopo alcuni interventi, da parte delle associazioni e delle realtà del territorio coinvolte, ci sarà un momento “interattivo”, in cui un coro di voci si alzerà seguendo l’andamento crescente delle temperature globali, che saranno mostrate graficamente in uno striscione. “L’evento vuole coinvolgere le persone che non hanno paura di alzare la voce sulla crisi ambientale e climatica in corso - dice Zattini - e che hanno capito, soprattutto dopo questa alluvione, che le priorità del territorio passano da una visione ecologica della società. Il lavoro, la sicurezza e l’economia sono a rischio quando ci dimentichiamo del nostro impatto sul pianeta come umanità”. “Riguardo a questo - prosegue il portavoce nazionale - c’è anche bisogno di alzare la voce quando sentiamo politici negazionisti che non riconoscono le cause umane del cambiamento climatico causato dall’uomo, come dimostra la scienza”.

Da qui l’invito alla cittadinanza a partecipare alla manifestazione. “Giovani, adulti e anziani insieme - conclude - uniti per un messaggio comune che veda una città e una Regione ripartire dopo l’alluvione con uno slancio di consapevolezza e voglia di cambiamento”.