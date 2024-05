Fu allieva di Dino Amadori: la dottoressa Silvia Lombardi entra nel comitato scientifico dell’associazione in nome del prof

La dottoressa magistrale in scienze infermieristiche Silvia Lombardi entra nel comitato scientifico dell’Associazione Dino Amadori. "E' un valore aggiunto per i progetti futuri della nostra Associazione - afferma il presidente, Giovanni Amadori -. Ricordo quando mio padre mi raccontava di una bravissima infermiera che aveva interrogato nel corso del suo Master di primo livello, dandole 30 e Lode: era Silvia Lombardi. L’ingresso di Silvia nella nostra famiglia è dunque un segno di continuità con ciò che il professor Dino Amadori si è sempre riproposto: premiare il merito al di fuori di ogni logica nepotistica o clientelare, sempre valorizzando le capacità e la professionalità dei suoi collaboratori ed allievi".

"Siamo certi che oggi il professor Amadori avrebbe voluto Silvia al suo fianco nelle attività del suo Istituto Oncologico Romagnolo e del suo Irst - prosegue Mio padre infatti ha sempre considerato di primaria importanza, valorizzandolo, il ruolo della professione infermieristica quale figura professionale che ricopre un ruolo nevralgico e che necessita di una sempre maggior preparazione e specializzazione: e, di questo suo pensiero, indiscutibilmente, Silvia Lombardi ne rappresenta la conferma.

"Sono orgogliosa ed onorata di far parte del comitato scientifico dell’associazione Dino Amadori che porta un nome (quello del “Prof”) che è sinonimo di principi profondi - afferma Lombardi -. Prima che un medico era un uomo: sempre umile nonostante l’Indiscutibile spessore e il rilievo professionale morale e scientifico riconosciuto in Italia e nel mondo. Un uomo che ha sempre posto il bene dei pazienti in primo piano: un grande scienziato costantemente impegnato nella “ricerca del miglioramento. Porterò avanti i suoi ideali, le sue aspirazioni, le sue idee e il suo pensiero, attraverso le attività dell’Associazione, con la certezza che queste possano contribuire al bene sociale, quale valore aggiunto per tutta la nostra comunità".