Fu staffetta partigiana: il covid si è portato via Eleonora Nanni

Santa Sofia piange la perdita di Eleonora Nanni, per tutti "Nora", staffetta partigiana ed una delle ultime testimonianze della Resistenza. Aveva 99 anni e il suo decesso è riconducibile al covid. "Sempre presente per testimoniare e divulgare quei fatti, "Nora" lo faceva con riservatezza, sobrietà e lucidità, nella convinzione che conoscere quanto successe servisse ad affrontare meglio il futuro - sono le parole del sindaco Daniele Valbonesi -. Ci mancherà la sua gentilezza e disponibilità ma non verranno meno quei valori di cui si fece interprete. La comunità santasofiesi si stringe alle figlie e ai nipoti".