Dalle prime bombe alla speranza chiamata Forlì: Valeriia racconta 2mila chilometri di fuga dalla guerra in Ucraina

Ha 21 anni ed ha già conosciuto due guerre. La prima nel Donbass. Aveva 12 anni, era una bambina indirizzata all'adolescenza, una strada tutta da costruire, ma potenzialmente minata dalle bombe. La nonna che l'aiutava a vestirsi e a nascondersi nei sotterranei. Ora Valeriia è ben consapevole di quel che sta accadendo. Nel giro di poche ore le bombe di Vladimir Putin hanno infranto sogni e progetti.

Studentessa all'ultimo anno della facoltà di Economia e Management all'Università di Kiev, la giovane ucraina è scappata dal conflitto, trovando ospitalità a Forlì dagli zii Oksana e Fabio, dove è arrivata dopo un viaggio lungo cinque giorni. Duemila chilometri: poco più di 540 da Kiev a Leopoli, 400 da Leopoli a Varsavia e circa 1.500 chilometri da Varsavia a Forlì. Ora inizia un nuovo capitolo della sua vita, col cuore ferito rivolto ad una Ucraina sempre più sventrata, e con un futuro tutto da riprogrammare, auspicando di riprendere gli studi proprio dalla città mercuriale.

Valeriia, quando ha capito che si sta concretizzando il rischio della guerra?

Era il 24 febbraio quando la situazione nella capitale è cambiata. Abito vicino all'aeroporto di Zuljany, il secondo più grande della capitale. Alle 5.45 ho sentito un grande boato. E' stata la prima esplosione a Kiev. Avevo paura di stare in casa da sola, così mi sono trasferita da una mia amica. Sono rimasta li due giorni.

Poi i bombardamenti si sono intensificati

Per metterci al sicuro ci rifugiavamo in bagno.

Era solo l'inizio. Così ha maturato l'idea di allontanarsi dalla sua città

Ho preso coraggio. Il 26 febbraio ho raggiunto la stazione di Kiev, recentemente bombardata, e ho preso il treno per Leopoli. E' stato un viaggio di nove ore in piedi.

Poi come è proseguito?

Abbiamo aspettato un giorno in attesa della partenza di un autobus che raggiungesse la città polacca di Zamosc. Quindi siamo rimasti due giorni alla frontiera tra Ucraina e Polonia. Potevano passare solo le donne ed i bambini, mentre gli uomini dovevano rimanere nel Paese.

Come ha affrontato quei due giorni d'attesa?

Non sono stati giorni semplici. Per andare in bagno c'erano lunghe file. Inoltre faceva molto freddo, con la temperatura al di sotto dello zero. Bisognava poi stare nel bus in attesa di varcare la frontiera. Fortunatamente ho fatto amicizia con una ragazza che si è fatta venire a prendere da suo padre. Mi hanno offerto ospitalità per alcune ore in un paesino nei pressi di Varsavia. Nel frattempo i miei familiari da Forlì hanno prenotato un albergo a Varsavia, dove ho riposato un giorno.

Cosa pensava in quei momenti?

Era strano vedere le persone polacche vivere nella routine di tutti i giorni, mentre a poche centinaia di chilometri c'era la guerra.

Il viaggio è poi ripartito...

Era mercoledì pomeriggio quando ho preso l'autobus. Dopo un viaggio di circa 15 ore sono arrivata a Bologna, dove mia zia è venuta a prendermi per portarmi a Forlì.

Ora si trova al sicuro a Forlì, mentre altri suoi conoscenti sono rimasti a Kiev...

Una mia amica mi ha raccontato che non riesce ad allontarsi dalla città, perchè ci sono tanti posti di blocco. Uscire di casa è diventato un rischio. La situazione è cambiata. All'inizio i bombardamenti riguardavano i punti strategici, mentre ora colpiscono anche le abitazioni. So che il fratello 18enne della mia compagna di danza era uscito per comprare generi alimentari ed è rimasto ucciso.

Valeriia come si sente adesso?

Ferita e scioccata. Sono stata obbligata ad allontanarmi dal mio Paese, abbandonando tutto per mettermi in salvo. Sono arrivata in Italia prendendo lo stretto necessario.

Ha avuto modo di vedere la nostra città?

Sì, è bella e accogliente. Voglio regolarizzare la mia posizione in modo da proseguire gli studi e trovare un lavoro per avere un futuro tranquillo e felice.

Questa guerra finirà prima o poi?

E' la seconda volta che scappo. Non finirà a breve, nel Dombass il conflitto dura da circa otto anni. La situazione si potrarrà nel tempo.