Fuga dalle bombe: il Comune di Forlì ente di riferimento per la prima accoglienza dei profughi

L'amministrazione comunale di Forlì è stata individuata dalla Prefettura di Forlì-Cesena come ente di riferimento per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto e giunti sul territorio comunale. Il primo contatto, in un’ottica di censimento, deve avvenire obbligatoriamente o attraverso il numero di telefono attivato per l’emergenza Ucraina dal Comune di Forlì (cellulare 333 2618621) oppure tramite mail al seguente indirizzo ucraina.forli@comune.fc.it. Solo in un secondo momento è prevista la presa in carico dei profughi ucraini da parte della Questura di Forlì-Cesena. Per chi volesse donare denaro per sostenere le attività di aiuto potrà farlo attraverso il seguente conto corrente: Comune di Forlì – Iban IT 97 Z 06270 13201 CC0230288174.