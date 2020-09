Fuga di gas dalla condotta stradale, chiusa la Bidentina nel centro del paese

A causa di una fuga di gas i vigili del fuoco si sono visti costretti a interrompere la circolazione lungo la strada provinciale del Bidente. L'intervento si è verificato giovedì in serata, intorno alle 18,30 nel cuore di Galeata, tra l'incrocio con la strada per San Zeno e il centro del paese. La chiusura alla circolazione è avvenuta per precauzione, senza lo sgombero di case vicine, per il danneggiamento di una condotta del gas a media pressione durante alcuni lavori stradali. Lievi disagi per la circolazione stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.