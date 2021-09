Fuga di gas: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì pomeriggio per una fuga di gas in strada in Paulucci Ginassi. Il personale del 115 ha provveduto a localizzare la fuoriuscita di gas e mettere in sicurezza la zona, delimitando la circolazione al traffico e pedoni. Sul posto per intercettare la fuga di gas è intervenuto il personale di Hera. Presente anche la Polizia Municipale di Forlì per gli adempimenti di loro competenza. Non si segnalano danni a persone.