Fumetti in dono: col Comitato di Quartiere Ca'Ossi anche la Fumettoteca per gli auguri di Natale

Come ogni anno, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub ha partecipato col Comitato di Quartiere Ca'Ossi, presso la Piazzetta del Centro Commerciale Curiel per donare, oltre agli 'Auguri di Buone Feste' ai cittadini, anche fumetti per grandi e piccini. Oramai da vari anni, la Fumettoteca Regionale presente con una postazione propria fa dono per il pubblico interessato di albi a fumetti gratuiti, dai bonelliani come Tex, Zagor, Dylan Dog, a Topolino, riviste a fumetti come il Giornalino e molti altri, tutto in collaborazione col Comitato di Quartiere Ca'Ossi, che ogni dicembre ravviva la Piazzetta con vin brûlé e panettone per i presenti, oltre alla presenza del simpatico Babbo Natale che sotto le luci dell'albero illuminato dal Comitato e con l'intrattenimento dei ragazzi de La Tana, Centro Aggregativo Giovanile, fanno gli 'Auguri di Buon Natale' a tutti. Si è trattato di un pomeriggio alternativo e divertente, trascorso con la cortesia dei componenti del Comitato, i componenti dello staff della Fumettoteca e la disponibilità dei servizi del Urban Cafè.

“Un evento immancabile al quale la Fumettoteca Regionale desidera esserne partecipe e parte attiva, non solo perché situato nel luogo stesso ove la realtà fumettotecaria ha sede, in via Curiel 51, ma in particolar modo per arrivare a diretto contatto con un pubblico che potrebbe essere interessato al mondo fumettistico, occasione per donare gli albi ricevuti ma doppi, se non tripli o più, già presenti in sede - afferma Gianluca Umiliacchi, direttore Fumettotecario -. Il buon rapporto di collaborazione partecipativa, fra la Fumettoteca Regionale e il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, si protrae da molti anni, grazie ad un accordo collaborativo rinnovabile, e vede da entrambe le parti una cooperazione attiva e propositiva legata alle varie attività sociali e culturali rivolte a tutti i cittadini. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub è sempre gratuitamente presente, grazie al grande lavoro di volontariato che i soci sono ben disponibili di fare, allo scopo di garantire l’accesso gratuito all’informazione e alla conoscenza fumettistica, per tutti coloro che lo desiderano semplicemente con aperture su richiesta previo appuntamento”.

Ovviamente non solo albi ma anche informazioni, chiarimenti e spiegazioni sui contenuti, i servizi gratuiti e le proposte della Fumettoteca Regionale, la presentazione del fittissimo calendario di previsione per gli eventi del 2024 e la disponibilità da parte dell'espero fumettotecario Umiliacchi, per definire e rendere più nitido il concetto legato al linguaggio del fumetto, un mezzo di comunicazione sempre innovativo. “La proposta, che segue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), fa parte dell'attività impegnativa di promozione e progettazione che lo Staff Fumettoteca, con eventi culturali e sociali innovativi, propone definendo un chiaro e specifico percorso, che parte dalla comunità per arrivare all'individuo - conclude -. In questo fine 2023, abbiamo già le conferme per il susseguirsi, senza sosta, delle tante attività con eventi e iniziative socio-culturali che, grazie alla consolidata Rete solidale di collaborazioni col Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca’Ossi e l’Associazione culturale 4 Live, vede l'unica Fumettoteca della regione Emilia Romagna, ovvero la 'Biblioteca dei Fumetti', sempre più attiva e dinamica in veste di volontariato sul territorio forlivese ed oltre”. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.