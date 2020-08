Sviluppato durante la quarantena: è made in Santa Sofia il fumetto poliziesco vintage che va a ruba online

Vi piacciono i fumetti in stile vintage? Vi piacciono i neri in formato tascabile che andavano molto negli anni 60, 70 e 80? Vi piace il genere Poliziesco? Se la risposta è affermativa, "Schwarz Kriminalpolizei" può fare per voi. L'idea è del santasofiese Flavio Beoni, che ha sviluppato la sceneggiatura, con la collaborazione di Ivano Codina, che ha realizzato i disegni. Un poliziesco con ingredienti Horror/Thriller, un salto nello stile retrò dei fumetti vintage ma con una storia ambientata in epoca moderna.

"Si tratta - racconta Beoni - di un fumetto inizialmente concepito come serie antologica per un'associazione culturale che sta riproponendo fumetti erotici in stile vintage. In pratica doveva essere un fumetto molto affine a “Oltretomba” della Ediperiodici che usciva in edicola negli anni 70 e 80. Poi una serie di circostanze mi ha portato a modificare il progetto, autopubblicandolo, e trasformandolo nel primo numero di una serie poliziesca, con le opportune rimozioni delle scene più audaci per renderlo fruibile a un pubblico più vasto".

L'opera è stata interamente disegnata durante i mesi della quarantena. Ad inizio luglio è stato pubblicato il primo episodio, acquistabile anche online attraverso le piattaforme ebay e youcanprint. A ruba le prime copie, i critici lo hanno promosso. Sono in tanti a chiedersi quando uscirà il secondo episodio: "Sto già preparando il soggetto e la sceneggiatura, ma prima occorre vendere molte copie del primo episodio - spiega Beoni -. Più acquirenti ci saranno, più copie verranno vendute nel minor tempo possibile, e prima uscirà il secondo numero, che sarà finanziato con gli incassi del primo". Per informazioni è possibile consultare il blog https://schwarzkripo.blogspot.com oppure le pagine Facebook di Flavio Beoni, Ivano Codine o quella ufficiale del fumetto, www.facebook.com/schwarzkripo.