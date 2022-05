Fumettoteca e Quartiere Ca'Ossi donano 1500 fumetti al Centro di aggregazione giovanile "La Tana"

Nuovamente uniti per progetti sociali e culturali la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' e il Comitato di Quartiere di Ca’Ossi per donare ben 1.500 fumetti al Centro di Aggregazione Giovanile La Tana, in via Curiel, luogo dove i giovani trovano spazi adeguati per i loro scopi. Dopo pochi mesi dell'ultima donazione, fatta alla Biblioteca della Scuola Secondaria di Primo Grado Zangheri di Forlì, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e la Fumettoteca Regionale scendono nuovamente in campo uniti per un'azione solidale, rivolta ai giovani del quartiere, attraverso iniziative mirate e continuative.

Alla presenza di alcuni degli educatori del Centro, la coordinatrice del Comitato di Quartiere Maria Adele Piazza e il direttore della Fumettoteca Gianluca Umiliacchi, con la gioiosa e dinamica partecipazione degli stessi ragazzi del Centro, i numerosi volumi-albi fumettistici di tante collane, sono stati consegnati per essere accolti e posizionati nei locali della sede giovanile. Una proposta in grado di suscitare attenzione, col pregio di essere 'a portata di mano' per tutti i ragazzi grazie al nutrito spazio fumettistico, aperto e disponibile alle richiesta di lettura.

"Un arricchimento, senza alcun dubbio, per gli spazi de La Tana con prodotti in grado di incentivare le nuove generazioni alla lettura della Nona Arte per continuare a far nascere l'interesse dei giovani ai fumetti", evidenzia Umiliacchi. Inoltre, lo staff deòòa Fumettoteca si è dato disponibile per valutare l'attivazione di sinergie con La Tana per eventuali prossime iniziative fumettistiche. "Un occasione per constatare come i prodotti fumettistici possono, e devono, sempre più convivere con la realtà sociali - fa presente Umiliacchi - valide proposte per gli adolescenti e i giovani ma, allo stesso tempo, anche per gli anziani che nei fumetti della loro gioventù riscoprono i tempi e sensazioni passate. Nei pochi anni di attività, inaugurata a febbraio del 2019, la Fumettoteca Regionale ha già donato oltre 4.000 prodotti fumettistici e il proseguimento con altre donazioni di fumetti non manca, per tutte le realtà interessate a ricevere donazioni, è sufficiente che prendano contatto con la Fumettoteca".

Prosegue spedita la collaborazione fra il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e la Fumettoteca, unica in tutta la Regione Emilia Romagna, oramai decennale, iniziata nel 2012 con la mostra su tatuaggi e seguita nel corso degli anni con tantissimi altri eventi e iniziative sociali e culturali, mirate ai vari target con la partecipazione di molte realtà territoriali, come il Centro Sociale 'Primavera', l'Associazione del Parco Incontro, la Cooperativa Sociale L'Accoglienza, la Parrocchia e molte altre realtà. Grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 e l'Associazione Culturale 4 Live, l'impegno e l'attività generale, tutta di solo volontariato, dello Staff Fumettoteca permette alla 'Biblioteca dei fumetti' di essere aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, basta accordarsi preventivamente. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.