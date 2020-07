Fumettoteca, riparte il prestito per la "Biblioteca dei Fumetti": "Un valore sociale"

La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" è al lavoro per organizzare la riapertura al pubblico dell’attività di prestito, prevista per giovedì. "In base del Decreto Regionale sarà possibile riattivare, su prenotazione telefonica o per e-mail, la consegna e il prestito, nel rispetto delle indicazioni della Regione, con un notevole sforzo organizzativo, grazie anche alla disponibilità del TeleVolontariato", spiega il direttore Gianluca Umiliacchi. Nei mesi passati la sede fumettotecaria è stata più volte contattata per richiedere informazioni relative alla consegna o prestito dei fumetti, alle visite e alle ricerche didattiche. In contemporanea all'apertura la proposta relativa al "World Friendship Day / International Day Of Friendship 2020", ovvero la "Giornata Internazionale dell'Amicizia". Con un titolo esplicito, "Chi trova un fumetto trova uno/tanti amici!", si riparte con protagonista il fumetto, cioè il "giornalino", quello dei nonni, dei padri e dei ragazzi, con tutte le declinazioni di amicizia/amico. "L'iniziativa, al di la della superficialità che può suscitare di primo acchito, tende a riconoscere l'importanza dell'amicizia come "sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani", gli amici sono ciò che di più caro ognuno di noi ha intorno e la Giornata Mondiale dell’Amicizia è un momento ideale per riattivarsi festeggiando tutti coloro che semplicemente standoci accanto ci rendono ogni giorno speciale, ovviamente anche il fumetto", spiega.

"Un'altra importante riapertura di attività pubblica, culturale e civile per la cittadinanza di Forlì. Le molte richieste pervenuteci nel periodo di chiusura, dai cittadini e da tutta Italia, dimostrano come la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", unica realtà nella Regione Emilia Romagna, abbia un concreto e tangibile valore sociale interterritoriale - afferma Umiliacchi -. Le iniziative in calendario proseguono, alcune online altre in sede, proposte innovative e avvincenti, la Manifestazione annuale, giunta al secondo anno, di "DDD - DamnDaringDiabolik" e per i prossimi mesi sono in cantiere novità interessanti.". Si riattiva quindi, da giovedì, col prestito con modalità protette, grazie alla prenotazione, con un deflusso ordinato degli interessati, per consentire di accedere alla Fumettoteca, consegnare e ritirare in prestito mantenendo le distanze di sicurezza. Inoltre, come da normative, è previsto il periodo di "quarantena" per i documenti riconsegnati di 10 giorni, necessario per escludere l'eventuale permanenza del virus sulle superfici nel momento in cui le pubblicazioni tornino nella disponibilità degli utenti.

"Le richieste, informazioni e consigli potranno essere forniti in tutela di un protocollo per assicurare la sicurezza dei volontari e del pubblico con relative norme per la gestione della fase di apertura, oltre alla gestione dei servizi all'utenza, per mezzo della dotazione degli strumenti di protezione individuale e misure di sicurezza necessarie per la tutela generale - continua Umiliacchi -. Seguendo il protocollo sanitario condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19, non va dimenticato che, come per tutti i luoghi al chiuso, è necessario presentarsi in Fumettoteca indossando la propria mascherina, guanti e rispettando le norme sul distanziamento interpersonale. In questa prima fase di ripartenza, l'attività mirata permetterà alla Fumettoteca di non perdere la sua funzione essenziale del prestito fumettotecario. Un momento questo, grazie anche alla costante ed immancabile collaborazione da parte del Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, per scoprire e riscoprire la sempre più attiva e dinamica “Biblioteca dei fumetti”, unico punto di riferimento per tutta la Regione Emilia Romagna". Per informazioni dettagliate sulle iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it www.fanzineitaliane.it/Fumettoteca.