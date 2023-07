Fumettoteca, strumenti e competenze adeguate per i giovani: 'World Youth Skills Day"

Quando sono richieste eccellenza culturali e sociali, con appropriati strumenti e competenze adeguate per i giovani, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con sede a Forlì, è presente! Nel 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 15 luglio il 'World Youth Skills Day - WYSD - Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili' per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità. Il tema del 2023 è 'Abilità di insegnanti, formatori e giovani per un futuro trasformativo', un impegno che sottolinea il ruolo essenziale che insegnanti, formatori e altri educatori svolgono nel fornire competenze ai giovani per la transizione al mercato del lavoro e per impegnarsi attivamente nelle loro comunità e società. In questo 'fluido' contesto la Fumettoteca Regionale da anni opera nel mondo giovanile rivolgendosi alle richieste per competenze sempre più agili e adattabili, fondamentale ai giovani per affrontare cambiamenti in modo efficace. Quindi, il 15 luglio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata per l'importanza dello sviluppo delle competenze per i giovani e, per l'occasione, nel pomeriggio di sabato 15, con apertura pubblica straordinaria, dalle ore 14:00 alle 18:00, presso la sede fumettotecaria porte aperte per partecipare a visite guidate e prendere visione dell'esposizione consultabile. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Informazioni e chiarimenti 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it www.fanzineitaliane.it/Fumettoteca



"Con al suo attivo ben 13 anni di ininterrotta attività, il 'World Youth Skills Day - WYSD' - afferma l'esperto GianLuca Umiliacchi - lo celebriamo come ogni anno nell'importanza strategica di fornire ai giovani strumenti e competenze adeguate per la futura occupazione. L'evento dona opportunità informative per un eventuale sviluppo di percorso, coinvolgendo giovani e fornendo a loro spazi di dialogo e di confronto per potersi adattare alle richieste di un mondo in continuo cambiamento. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub dal 2010 propone soluzioni per i giovani allo scopo di reinventarsi nel contesto in grado di considerare non solo le realtà del presente, ma anche le possibilità per il futuro, riconoscendo il potenziale dei giovani come catalizzatori del cambiamento, dando forma a un futuro più luminoso in cui nessun giovane sia lasciato indietro. Un impegno sociale e culturale ben collaudato, in grado di dimostrare la propria unicità e grande professionalità, in grado di colmare lacune locali, e riconosciuta e lodata anche dal Ministero della Cultura.".

Si possono fornire ai giovani le competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, comprese le competenze per il lavoro autonomo, ad esempio attraverso l'apprendimento basato sull'impegno e l'attività legata alla propria passione. Si offre chiarimenti sulle opportunità di sviluppo delle competenze che, negli anni, hanno portato molti appassionati a diventare professionisti nel campo del fumetto. Forse non tutti sono a conoscenza che il 90% degli ex-fanzinari, i grandi appassionati, col tempo siano diventati professionisti nel loro settore, quali Andrea Pazienza, Luca Boschi, piccoli esempi fra i tantissimi. La stessa Forlì ha potuto vedere forgiarsi sulle pagine dettate dalla passione fumettistica, gli attuali grandi autori e professionisti di livello internazionale come Davide Fabbri, Marco Verni, Onofrio Catacchio e Guglielmo Signora.



Perché è importante la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili? Una giornata per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità, gli eventi della Giornata mondiale hanno fornito un'opportunità unica di dialogo tra i giovani, evidenziato l'importanza sempre maggiore delle competenze mentre il mondo sta intraprendendo una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. L'istruzione e la formazione sono fondamentali per il raggiungimento dell'Agenda 2030 aiutando giovani e adulti a sviluppare le competenze proprie. Un momento questo, grazie anche alla Rete collaborativa con la Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, per conoscere la sempre più attiva e dinamica 'Biblioteca dei Fumetti', unicità nella regione Emilia-Romagna, punto di riferimento per studiosi e appassionati, aperta su richiesta anche quando le altre biblioteche sono chiuse. Per informazioni dettagliatamente sulle iniziative e-mail 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it www.fanzineitaliane.it/Fumettoteca