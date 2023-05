Fundraising, come e da dove iniziare: seminario online con il professor Valerio Melandri

Venerdì dalle 10 è in programma online sulla piattaforma Zoom del Master in Fundraising una mattinata dedicata ad una lezione sulla professione del fundraiser: come e da dove iniziare con un approfondimento sugli step per fare raccolta fondi nelle organizzazioni nonprofit. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono lavorare nel nonprofit avvicinandosi al mestiere del fundraising. La raccolta fondi non è un’attività che si improvvisa e per questo è importante capire come e da dove partire. Il Terzo Settore cerca di continuo professionisti da inserire dentro le proprie realtà, persone formate che sappiano anticipare le idee e trovare nuove soluzioni per sostenere la nonprofit.

Quella del fundraiser è la professione tra le più ricercate nel Terzo Settore che permette alle organizzazioni di essere sostenibili nel tempo. Il Master in Fundraising è un percorso che prevede di 240 ore di formazione: un programma didattico curato nel dettaglio e con migliori professionisti del settore in qualità di docenti. Inoltre, è una porta che apre alla professione nella sua totalità, anche grazie a un percorso di stage di 400 ore e a un Career Coach dedicato che segue i passi degli studenti nel mondo del lavoro nonprofit. In questi ultimi anni il Master ha sperimentato una nuova strada riscuotendo un grandissimo successo: una didattica fluida, tra online e dal vivo che ha permesso di formare fundraiser in tutta Italia e oltreoceano.

La mattinata sarà aperta dal professor Valerio Melandri, direttore del Master e docente di Principi e tecniche del Fundraising. Il suo sarà un intervento che verterà sui fondamentali della raccolta fondi e sulla professione del fundraiser. L’evento proseguirà poi con la presentazione dell’edizione numero 22 del Master in Fundraising.Per partecipare alla lezione e all’open day del master è possibile prenotare il proprio posto iscrivendosi qui: https://www.master-fundraising.it/openday/#form-open-day2103 Per maggiori informazioni: E-mail: master@fundrasing.it tel. 3518940715 www.master-fundraising.it