L'ultimo saluto a Luciano Vespignani: "Con questa famiglia unita abbiamo costruito quello che abbiamo costruito"

Chiesa gremita per dare l'ultimo saluto a Luciano Vespignani, figura nota nel mondo dell'imprenditoria e della filantropia forlivese. Morto all'improvviso lunedì sera, dopo una normale giornata di impegni lavorativi e famigliari, Vespignani, 81 anni, ha lasciato la moglie Maria Grazia Silvestrini, la figlia Sara, gli amati nipoti e tantissimi amici e conoscenti che hanno voluto presenziare all'ultimo saluto nella chiesa di Schiavonia. L'addio si è tenuto questa mattina, giovedì, nella chiesa del centro. Dopo l'omelia in tanti della famiglia e degli amici sono voluti salire al leggio per tratteggiarne la figura. Tra loro anche il sindaco Gian Luca Zattini che ha parlato di "una grande perdita per la città, un'eccellenza della città, dedito a chi aveva bisogno fin all'ultimo giorno della sua vita".

Vespignani apparteneva ad una delle principali famiglie di imprenditori della città, i Silvestrini, artefici di tante avventure imprenditoriali di successo, dapprima con la catena della distribuzione dell'elettronica "Marco Polo", poi divenuta "Unieuro", nonché per le numerose attività immobiliari, e in ultimo con l'avventura di FA Srl, la società di gestione privata dell'aeroporto di Forlì. "Una famiglia unita nel costruire quello che abbiamo costruito", ha ricordato la moglie Maria Grazia Silvestrini, che ha citato tutti i membri di una grande famiglia allargata, compreso il fratello Giuseppe, "patron" dell'aeroporto Ridolfi.

Ma al centro anche le tante opere di bene, come ha ricordato la stessa moglie: "Non dimenticate chi era Luciano, una persona giusta. Aiutate le opere che aveva iniziato, dal Congo all'impegno per le nostre parrocchie". La figlia Sara ha parlato di un "uomo moderno e contemporaneamente di altri tempi", capace tanto "di dare una mano in cucina quanto di praticità al lavoro, dove i contratti venivano siglati con una stretta di mano". Ed ancora la figlia Sara: "Condividevi quello che avevi, in silenzio e senza tanto clamore, come ci hai sempre insegnato". Sia la figlia, che i collaboratori e amici delle attività professionali, ne hanno ricordato la capacità di dare consigli sempre riflettuti e utili. "Tutte le passioni che avevi le condividevi con gli altri", sempre la figlia.

Luciano Vespignani,era anche legale rappresentante della società immobiliare collegata alle attività di famiglia, proprietaria di vari immobili tra cui lo storico negozio di via Monteverdi, al Ronco, che per decenni ha ospitato il "Marco Polo" prima del suo trasferimento al centro commerciale Puntadiferro, uno dei punti focali dello sviluppo delle imprese dei Silvestrini. La figlia Sara, invece, è l'imprenditrice di Corte San Ruffillo, hotel e ristorante di Dovadola. La famiglia ha dato indicazione di devolvere eventuali donazioni alla parrocchia dei Romiti.