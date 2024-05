Duomo gremito di centinaia di persone per l'ultimo saluto a Nicolò: "Il tuo sorriso e il tuo carattere ti hanno reso una persona unica"

Era gremito il Duomo di Forlì per dare l’ultimo saluto a Nicolò Ulivi, deceduto venerdì scorso in un incidente in moto a Villanova, a soli 27 anni. Centinaia di persone, tanti amici che hanno voluto essere presenti per vivere l'ultimo momento insieme a lui, un affetto che ha testimoniato quanto fosse amato. Già dalle 14.15 la chiesa ha iniziato a riempirsi e alle 14.40 quando la salma del giovane fotografo è entrata nella cattedrale, prima dell'orario stabilito per le esequie, era difficile trovare un posto a sedere.

Struggente è stato il momento in cui è entrata la bara in chiesa, accompagnata da due file di volontari della Croce Rossa, associazione di cui è parte attiva la madre Albertina, e sopra il feretro troneggiava in bella mostra la sua macchina fotografica, a ricordare il suo lavoro e la sua grande passione. Vicino all’altare era stata posta una sua foto, dove aveva il suo solito volto sorridente e solare, sua grande qualità che è stata sottolineata in più occasioni in tutta l’omelia.

A rappresentare la pallacanestro forlivese (Niccolò era uno dei fotografi dell’Unieuro) c’era anche il vertice della società, con Giancarlo Nicosanti Monterastelli, presidente della Pallacanestro 2.015, e molti altri dirigenti della società, oltre a Rod Griffin, il suo allenatore quando giocava a pallacanestro, e a Giampaolo Di Lorenzo, amico di Niccolò e del padre di Deris. I tre lavorano insieme quando il coach allenava i Tigers Forlì-Cesena.

La funzione è stata celebrata da don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, quartiere in cui abitava il giovane e che conosceva da quando era piccolo. "La perdita di un figlio è il più grande dei dolori per un genitore - ha affermato nell'omelia - e ci vorrà tempo per farlo passare, ma sono certo che il calore e l'amore delle persone che volevano bene a Nicolò aiuteranno il padre Deris, la madre Albertina e la fidanzata Giulia. Nicolò era un ragazzo che ha fatto della sua passione il suo lavoro, mettendo sempre il massimo dell'impegno che gli ha permesso di raggiungere grandi risultati. È stato un esempio per tutti e ora dall'alto ci guarderà".

Tra le testimonianze ci sono state anche quella dei ragazzi del centro estivo dove era animatore, dei colleghi della Web Factory, agenzia di comunicazione che aveva fondato insieme a tre amici e del Sull’altare c’erano i ragazzi del gruppo scout Forlì 7 che ha anche composto il coro durante la messa. "Ricordiamo ancora le risate che facevamo anche per cose stupide - ha sottolineato un suo ex compagno - e ricordiamo il tuo carattere solare e il tuo sorriso, pregi che ti hanno sempre fatto voler bene da tutti. Ora ti immaginiamo a fotografare dal cielo e a continuare a divertirti con la tua grande passione".

Struggente è stato anche il ricordo di una zia. "Ricordo la prima volta che ti ho visto - ha detto tra le lacrime - quando eri grande poco più del palmo della mia mano. Mi sei sempre stato vicino e abbracciata nei momenti difficili, dicendomi una parola di conforto quando ero triste e aiutandomi. Ricordo lo scorso anno quando spalavamo il fango: avevi sempre il solito sorriso sulle labbra anche se stavamo vivendo un momento difficile. E poi quanto eri orgoglioso della tua moto! Sono certa che avrai anche adesso una piccolo moto che userei in cielo".

Tra i presenti all funerale c'erano il sindaco Gian Luca Zattini e il candidato sindaco Graziano Rinaldini oltre a tanti altri esponenti del mondo politico (la madre Albertina Zuccherelli è candidata al Consiglio comunale per la lista “Forlì Cambia). Al termine della funzione, molte persone hanno abbracciato il padre Deris e la madre Albertina, che ha baciato la bara, uscita tra gli applausi e sulle note della canzone ‘Beautiful Things’ di Benson Boone: fuori dalla chiesa sono stati fatti volare palloncini bianchi per salutare Niccolò.