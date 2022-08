Nei suoi scatti ha immortalato l'evoluzione di Forlì nei decenni, fissato il funerale per dare l'estremo saluto

E' stata fissata la data per il funerale di Sante Montanari, un'icona del fotogiornalismo forlivese, deceduto all'hospice di Forlimpopoli all'età di 86 anni nella giornata di martedì. L'estremo saluto sarà dato nella chiesa di San Biagio venerdì prossimo alle 10. La salma sarà visibile da merocledì pomeriggio fino a venerdì mattina. Sante Montanari ha fotografo Forlì in tutta la sua evoluzione sociale per conto del Resto del Carlino. Con i suoi scatti ha raccontato decenni di cronaca, costume, personaggi, testimoniandone gli eventi più drammatici e significativi. Da tempo lottava contro una malattia, ma che non gli impediva di vivere la città. Fino a poche settimane fa lo si poteva infatti ancora incontrare per le vie del centro. Lascia la moglie Rosanna e la figlia Annamaria. Dall'Associazione Stampa Forlì-Cesena, a nome dei giornalisti locali, era arrivato alla famiglia "un abbraccio di affetto e riconoscenza da parte della famiglia del giornalismo romagnolo".