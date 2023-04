Travolto e ucciso dalla valanga, fissati i funerali di Elia Meta Della Corna

Si terranno martedì alle 11 nella chiesa di Entrèves i funerali di Elia Meta Della Corna, il finanziere di 37 anni che ha perso la vita giovedì pomeriggio travolto da una valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia, durante un corso per guide alpine, insieme a Sandro Dublanc e Lorenzo Holzknecht. A concelebrare le esequie ci sarà anche don Theo, parroco della chiesa di Santa Maria Nuova, amico della vittima: fu lui a sposare Elia e la moglie Chiara nella parrocchia di Santa Maria Nuova e a battezzare il figlio che compirà 5 anni a luglio.

La procura di Aosta ha infatti concesso il nullaosta per i funerali dei tre allievi del corso di formazione per aspiranti guide alpine. Gli investigatori stanno indagando sulle circostanze della loro morte e hanno aperto un fascicolo per svolgere gli accertamenti necessari alla ricostruzione degli eventi, affidati al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di Entrèves. In attesa dei funerali, nella chiesa della Santa Croce di via Aubert, nel centro di Aosta, è stata aperta la camera ardente comune per le tre vittime, voluta da guide alpine, maestri di sci e Guardia di Finanza.

Elia Meta da qualche anno aveva incominciato la scuola per Guida alpina e si stava preparando per sostenere l'ultimo esame". "Era appassionato a quello che faceva, lo faceva per passione - ha raccontanto all'Ansa Mariella Della Corna, madre di Elia Meta, che sabato ha raggiunto con la famiglia Entrèves -. Lo faceva proprio con sicurezza, si impegnava a farlo bene. Al suo lavoro era molto attaccato e lo faceva bene, scrupolosamente. Solo che purtroppo è arrivata questa frana".