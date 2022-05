Modigliana e Tredozio in lutto per la morte di Francesco Valentini: fissato l'ultimo saluto al re degli stivali

Sono stati fissati i funerali di Francesco Valentini, il titolare insieme alla moglie Katia della "Stivaleria Fratelli Fabbri", scomparso nella nottata tra venerdì e sabato a seguito di un malore. La camera mortuaria è stata allestita all’ospedale di Modigliana, mentre i funerali si terranno martedì pomeriggio nella chiesa di San Michele di Tredozio. A celebrare le esequie, che inizieranno alle 15, sarà don Massimo Monti. Al termine dei funerali la salma sarà tumulata nel locale cimitero.

La scomparsa di Valentini ha scosso Tredozio, dove ha sede la "Stivaleria Fratelli Fabbri", e Modigliana, dove il 44enne viveva con la moglie. Un lutto che ha lasciato senza parole due comunità. Non solo per il ruolo di imprenditore, con l'azienda - fondata nel 1924 e rilevata nel 1991 da Graziella e Giovanni Valentini, genitori di Francesco - conosciuta in tutto il mondo per la produzione di stivali, ma anche per la vita sociale del territorio della vallata del Tramazzo.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook a commento dell'annuncio pubblicato dal sindaco di Modigliana Jader Dardi. "Posso solo dire grazie per quello che ha fatto per il nostro paese", scrive ad esempio Valentino, che il giorno precedente l'aveva incontrato in un bar insieme alla moglie Katia. "La notizia mi lascia sgomenta", sono le parole accompagnate da un cuore di Elena. "Sono attonito incredulo", è il messaggio di Pietro, mentre l'ex sindaco Valerio Roccalbegni parla di "notizia drammatica".