"E' sempre stata prodiga di consigli", l'ultimo saluto alla prof Gabriella Poma

Quello di giovedì è stato l'ultimo saluto alla Gabriella Poma, docente emerita dell'università di Bologna, già consigliera comunale e regionale del Partito Repubblicano, scomparsa martedì a 83 anni dopo una lunga malattia. Il funerale con rito religioso nella chiesa di Regina Pacis è stato preceduto dal saluto alla camera mortuaria con le bandiere della sezione Ami "Giordano Bruno" e del Movimento Femminile del Pri ed i discorsi di Rosella Calista, vicepresidente nazionale Ami, profondamente legata alla docente forlivese, di Rosanna Ambrogetti, della Fondazione Lewin e poi di Roberto Balzani, già sindaco e collega di ateneo della scomparsa.

IL LUTTO - Addio alla prof Gabriella Poma

Laureata in lettere classiche, docente ordinaria di Antichità greche e romane e di Istituzioni romane alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, ed esponente di spicco dell'Edera, Poma "è sempre stata prodiga di consigli e incoraggiamenti nei momenti anche più difficili per tutta una generazione di giovani e meno giovani mazziniani repubblicani", come ha ricordato in un messaggio letto da Rosella Calista il presidente nazionale Ami Michele Finelli. In occasione dell'8 marzo altre specifiche riflessioni verranno svolte sul ruolo politico e culturale che Gabriella Poma ha svolto per le battaglie laiche delle donne mazziniane e democratiche.