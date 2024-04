Lutto nel mondo del basket, fissato l'ultimo saluto a Roberto Arpaia: funerali nella chiesa di Coriano

Si terranno sabato pomeriggio, alle 14.15, alla chiesa "San Giovanni Battista" di Coriano (via Pacchioni) i funerali di Roberto Arpaia, l'ex direttore tecnico della Fulgor Libertas ed imprenditore nel settore edile scomparso improvvisamente mercoledì pomeriggio all'età di 72 anni. Arpaia è stato tra i protagonisti della promozione in serie B1 della Pgs Fulgor, conquistata nel 2000, della vittoria in Coppa Italia serie B nel 2003, mentre con la Fulgor Libertas ha ottenuto la promozione in A2 nel 2010. Lascia i figli Enrico ed Edoardo e la moglie Loretta.

