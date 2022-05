Ai funerali di Silvia e Ugo "il lungo abbraccio della grande famiglia dell'Irst". Bagno di folla per l'ultimo saluto

"Un'ora di dolore". La sintesi è del Vescovo Douglas Regattieri arrivato a Sarsina per celebrare i funerali di Silvia Ruscelli e Ugo Beltrammi. E' stato un bagno di folla, e piazza Plauto ha fatto davvero fatica a contenere le circa 2mila persone arrivate da ogni parte della Valle del Savio. Un cielo scuro come i volti di tanti che hanno affollato la piazza, ha fatto da cornice all'ultimo saluto alla coppia morta in un incidente stradale.

Alle 17 Sarsina si è fermata, una silenziosa e costante processione si è snodata verso la Concattedrale, nel cuore del paese plautino. Un dolore composto ma che non accenna a placarsi ha accompagnato i funerali. La coppia è morta in un tragico incidente in moto mentre viaggiava verso Trento, per assistere al concerto di Vasco Rossi, fatale lo scontro con un camion. Sono state toccanti le parole del Vescovo Douglas Regattieri: "Ugo e Silvia erano due foglie nel pieno della loro stagione, due foglie verdi sono cadute, ma restano tre teneri germogli pieni di vita, Giulia, Marta e Irene (le figlie della coppia ndr). A noi spetta il compito di proteggerle perché la vita è già stata molto crudele con loro". Ha proseguito il Vescovo: "Non comprendiamo il perché la fiamma di queste due candele si è spenta così all'improvviso, non lo comprendiamo, ma dobbiamo accettarlo con sottomissione. Quella di Silvia ed Ugo è stata un'esistenza donata, spesa per gli altri. In questi casi la morte è un porto sereno, un'estrema donazione", ha sottolineato il Vescovo. Due paesi, Sarsina e Mercato Saraceno, piangono e sono in lutto, bandiere a mezz'asta nei Municipi, nel paese plautino scuole chiuse nel pomeriggio, e camera ardente all'interno del teatro parrocchiale "Silvio Pellico".

Non è mancato "il lungo e affettuoso abbraccio della grande famiglia dell'Irst di Meldola, Silvia era un punto di riferimento anche per i malati". Lo stesso Irst ha voluto fare qualcosa per la dottoressa oncologa, dopo la tragedia ha lanciato una raccolta fondi che sta procedendo a gonfie vele. Tanti quelli che hanno ricordato come Silvia e Ugo fossero noti ed apprezzati in tutta la comunità sarsinate, sempre pronti ad aiutare chi aveva bisogno. 19 anni di matrimonio, ma l'amore non era solo reciproco, era per tutto il paese che gli ha tributato un caloroso, partecipato e commosso ultimo saluto. Presenti alle esequie i sindaci di Sarsina e Mercato Saraceno, Enrico Cangini e Monica Rossi. Al Comune di Mercato Saraceno Ugo lavorava come geometra. La cerimonia è stata intervallata da tanti applausi, anche all'uscita delle due bare dalla cattedrale, mentre risuonava 'Vivere' di Vasco Rossi. Lo stesso cantante nei giorni scorsi ha inviato attraverso i social le condoglianze non appena ha saputo della tragedia. L'ultimo viaggio di Silvia e Ugo è proseguito verso il cimitero di Sarsina, lunedì 6 giugno ci sarà una messa in memoria della coppia che lascia un vuoto incolmabile.