Una vita dedicata all'Esercito e al volontariato: l'ultimo saluto a Vito Foggetti

Si sono svolti mercoledì mattina nel Duomo di Forlì i funerali di Vito Foggetti, il generale di brigata dell'Esercito in pensione scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 86 anni. Nato a Bari il 15 aprile 1934, si arruolò a vent’anni nell’Esercito ha percorso tutta la carriera militare fino al grado di Generale di Brigata, con il quale era andato in pensione nel 1990. Dopo aver prestato servizio a Trieste e Torino, è arrivato a Forlì nel 1961, assegnato al Secondo Battaglione dell’allora 40esimo Reggimento di fanteria, poi diventato nel 1975 il 66esimo Battaglione meccanizzato “Valtellina” della Brigata “Trieste” che ha comandato dal 22 luglio 1984 al 23 ottobre del 1985. Una carriera quasi interamente trascorsa all’interno della caserma “De Gennaro” di viale Roma, per tutti i forlivesi “le Casermette”, che era diventata la sua seconda casa.

Sposato nel 1962 con la signora Liliana, l’arrivo dei tre figli lo ha portato anche a impegnarsi negli organi collegiali di vari istituti scolastici: dalla scuola elementare “Santa Dorotea”, alla media numero 8 in via Borghetto Accademia, all’Itis “Marconi” e al Liceo linguistico “Pasini”. Impegno civile che, dopo la pensione, ha profuso nel Comitato provinciale di Forlì-Cesena della Croce Rossa. Dal 1992 nelle vesti di consigliere e dal 1998 al 2005 in quelle di presidente, ricevendo il testimone da Fabio Martines e cedendolo poi a Pierluigi Rosetti dopo aver gestito il periodo del commissariamento dell’ente.

Parallelamente a questo, su indicazione dell’allora vescovo monsignor Vincenzo Zarri, nel 1989 dopo un biennio di preparazione ha ricostituito il Comitato di Forlì del Csi (Centro sportivo italiano) convocando il primo congresso della rinascita. Comitato che ha presieduto fino al 2000 per poi, con la carica ceduta a Stefano Gurioli, restarne presidente onorario fino al giugno scorso. Al termine dei funerali la salma è stata tumulata al cimitero parrocchiale di Bussecchio. In occasione dei funerali sono state raccolte offerte per l’associazione Sorrisi del Mondo odv.