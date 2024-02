Fuori programma in Duomo: la festa della Madonna del Fuoco in collegamento con gli Stati Uniti

Un curioso fuori programma si è verificato verso le 18 nel corso dell’intensa giornata dedicata alla Madonna del Fuoco. Il vescovo Livio Corazza si è messo in contatto con gli Stati Uniti, dove si sta innestando la tradizione cara ai forlivesi. Il collegamento, attraverso un comune telefonino, è iniziato nella sagrestia del Duomo per poi proseguire all’altare della Cattedrale e, infine, davanti all’Immagine della Patrona. Così si è celebrata la “Festa italiana della Madonna del Fuoco”: precisamente a Cambridge, nel Massachusetts. Si tratta di un’iniziativa portata avanti con tenacia da una forlivese, Francesca Gordini, che da diversi anni risiede da quelle parti e lavora a Boston come architetto. Una catena di accadimenti, di incontri, di amicizie ha poi fatto sì che questa vicenda - che fosse stato per il riserbo della forlivese d’America sarebbe rimasta una ricorrenza intima, domestica – sia diventato davvero un piccolo miracolo. Nonostante le difficoltà e la tentazione di mollare tutto, la fiamma è alla fine divampata anche in terre così lontane.



Nella città nei dintorni di Boston, sede di prestigiose università, alle 9.30 era in programma la messa bilingue nella chiesa di San Francesco d’Assisi, luogo di culto “in decadenza, a rischio di essere chiusa”, come spiega Francesca Gordini, pur essendo “il frutto dei sacrifici di tanti emigrati italiani dei primi del Novecento”. Questa chiesa, infatti, “nasce come protestante, poi trasformata in cattolica”. Così, aggiunge: “Celebro con la speranza che le fatiche di quelle persone possa non essere vanificata, e che la Nostra Signora possa riempirla non solo nel giorno della festa ma anche negli anni a venire”. In seguito, si è svolto un momento conviviale accompagnato dalla tradizionale piadina dolce. Tra gli invitati c’era pure Lisa Pon, autrice del libro “A printed icon in early modern Italy”, cioè sulla xilografia mariana tanto importante per la religiosità locale, che nel 2015 era stato presentato a Forlì. L’autrice, professoressa universitaria considerata “la più grande studiosa al mondo” dell’Immagine della Madonna del Fuoco, almeno secondo don Livio Lombardi fu parroco della Cattedrale, è californiana, quindi del capo opposto rispetto a Boston, come per dire che il culto mariano abbraccia tutti gli Stati Uniti.



Per il resto, precisa Francesca Gordini “sarebbe impossibile sdoganare una vera fiera di strada con le bancarelle” ma la forlivese di Boston ha fatto in modo che “la festa possa anche contenere un aspetto culturale, aperto a tutti, e che possa interessare l’intera comunità in maniera allargata” e “chissà che non serva a convertire qualche anima in questo posto dove Dio è stato largamente dimenticato”.



Sul “come è nata” la ricorrenza esportata, si lasci parlare l’organizzatrice: “Ci sono aspetti della distanza da casa che hanno la capacità di acuire la necessità di mantenere determinate tradizioni. Mi piace pensare di essere riuscita a mantenere la mia Romagna in tasca e, soprattutto, nelle mani e nel modo in cui cucino. È così che qualche anno fa è nata la necessità di riassaporare la piadina della Madonna del Fuoco, come gesto per celebrare anche da lontano. E dopo aver cercato la ricetta giusta e qualche tentativo di prova ho cominciato a condividerla con alcuni amici. E se mi capitava di essere invitata a cena da qualche parte portavo le mie amate piadine con la speranza che insegnassero qualcosa e che incuriosissero gli americani a voler scoprire di piu' sulla Nostra Patrona e magari anche su Forlì”.