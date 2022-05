Furgone sospetto, i poliziotti si appostano e scoprono il ladro in azione nel buio: bloccato e arrestato

Sorpreso dalla Polizia mentre rubava una motozappa. Un 53enne forlivese è stato arrestato nel weekend appena trascorso dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione e Generale della questura di Forlì con l'accusa di "furto aggravato". Il risultato operativo è frutto dell’attenta attività di controllo del territorio svolta dal personale di Corso Garibaldi, attraverso operazioni ad ampio raggio nell’ambito delle direttive emanate dal questore di Forlì, Lucio Aprile.

Nel corso del pattugliamento svolto dalle Volanti, non è sfuggita agli agenti la presenza di un furgoncino già conosciuto in quanto in uso ad un soggetto già attenzionato dalle forze dell'ordine, lasciato in un parcheggio periferico cittadino assai distante dal luogo in cui risiede il proprietario. Il veicolo aveva le portiere posteriori aperte e presentava due assi appoggiate sull’asfalto e sul pianale, come fossero delle rampe per caricare qualcosa di pesante.

I detective si sono appostati nelle vicinanze in attesa di verificare eventuali movimenti sospetti. Dopo circa mezz’ora la loro intuizione è stata premiata al momento in cui hanno visto sopraggiungere da una zona ortiva buia la sagoma di una persona che visto l’orario notturno si aiutava con una torcia a pile. Il soggetto indossava guanti ed aveva con se un oggetto oggetto di cui non ha saputo indicare la provenienza. Ripercorso il tragitto dal quale lo avevano visto spuntare, i poliziotti hanno trovato una recinzione tagliata e, poco distante, pronta per essere caricato nel furgone, una motozappa del valore approssimativo di 2500 euro.

Seguendo ancora le tracce dello spostamento della motozappa è stato individuato un capanno di proprietà di un fruitore dei terreni ortivi della zona di via Montaspro, che presentava la porta scassinata. Il proprietario, rintracciato in breve tempo, ha riconosciuto la motozappa e l’oggetto trovato addosso al soggetto, denunciando che erano stati sottratti proprio dal suo capanno.

Tanto è bastato per procedere all’arresto dell’individuo per flagranza di furto aggravato. Dopo avere trascorso una notte nella cella della Questura, l'indomani il 53enne è comparso in tribunale: l’arresto è stato convalidato dal Giudice, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna nell’abitazione. Il processo è stato rinviato ai primi di giugno.