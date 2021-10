Furiosa lite in centro: prima prende una bottigliata in testa dal 'rivale', poi dalla rabbia devasta le auto parcheggiate

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile domenica mattina hanno denunciato due magrebini di 22 e 25 anni, entrambi residenti a Forlì e già noti alle forze dell'ordine: l'accusa è quella di lesioni e danneggiamento. Nel tardo pomeriggio di sabato una pattuglia è intervenuta a Forlì in via degli Orgogliosi, dove era stata segnalata una violenta lite tra persone nel corso della quale erano state danneggiate anche delle auto in sosta

La pattuglia, arrivata in zona, è stata fermata e dirottata dai passanti in via Anita Garibaldi dove i protagonisti dell’evento si erano nel frattempo allontanati. I militari giunti sul posto hanno notato un assembramento di giovani ed un’ambulanza che stava medicando un giovane nordafricano che era steso per terra e che perdeva molto sangue dal braccio destro e dalla testa ed era in forte stato di agitazione psicofisica dovuta anche dall’assunzione di alcol. Accanto al giovane vi erano anche un suo connazionale ed una ragazza che si sono qualificati come suoi amici.

I Carabinieri sono successivamente ritornati in via Degli Orgogliosi al fine di ricostruire i fatti dal luogo dove aveva avuto origine la lite ed individuare i veicoli danneggiati, constatando che tra via degli Orgogliosi e la vicina via Fiorini vi erano tre veicoli con i vetri frantumati. Nel frattempo i militari sono riusciti ad identificare il giovane soccorso dal personale paramedico nonché colui con il quale aveva litigato e che dopo il litigio aveva infranto senza alcun motivo i vetri dei veicoli colpendoli con pugni e calci.

Dalle testimonianze raccolte, è emerso che la lite era scaturita per motivi sentimentali: il ferito aveva poco prima incontrato per caso la sua ex e il nuovo compagno di lei lo aveva colpito con una bottigliata di vetro in testa. Il ferito, per tutta risposta, si era scagliato contro l'uomo e successivamente dalla rabbia aveva anche frantumato i vetri delle incolpevoli auto in sosta. Per questo motivo entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate e danneggiamento di auto sulla pubblica via