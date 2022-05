Ancora furti nel forese: i ladri entrano al piano di sopra coi proprietari di casa al piano terra

Il forese tra Forlì e Ravenna ancora oggetto di saccheggio da parte dei ladri. La zona più colpita resta quella tra Malmissole, Barisano, Poggio. Il furto questa volta si è verificato mercoledì sera in via Trentola, nella zona di Barisano. In questo caso i banditi sono entrati non a tarda notte, ma intorno alle 22 di sera, con i residenti presenti in casa al piano terra. I malviventi hanno così forzato una finestra del piano superiore, con la tecnica del foro praticato con un piccolo trapano nella chiusura della finestra, per poi entrare e rubare gli effetti personali e di valore.

Ovviamente i pochi minuti utilizzati per frugare dappertutto hanno lasciato il solito e desolante scenario di tutto buttato all'aria. Altri due furti si sono verificati anche nella frazione di Malmissole, mentre pure la zona di Poggio ha subito la sgradita visita dei ladri nei giorni scorsi. A Carpinello, invece, è stato svaligiato negli ultimi giorni un garage, con il furto di diversi utensili. I furti sono stati segnalati nelle chat di mutuo soccorso tra cittadini (come "Sos indipendente" su WhatsApp), che cercano di arginare anche attraverso il controllo di vicinato il fenomeno dei furti in abitazione.