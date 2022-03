I furti in casa diminuiscono del 54%: le zone e i giorni della settimana più colpiti grazie alla georeferenziazione

Un forte calo dei furti in abitazione negli ultimi quattro anni: è quanto rilevano le statistiche della Questura di Forlì-Cesena. Il calo a livello provinciale dal 2018 al 2021 è del 42,24%, con un picco positivo per la città di Forlì che vede una diminuzione del 54%. Il tutto mentre in Italia il dato medio si aggira intorno al 35% di diminuzione. Sono diversi i fattori che concorrono al risultato, “nel 2020 c'è stato un drastico calo del crimine a causa della pandemia e dei lockdown, con un rimbalzo nel 2021, ma si prendono anche due anni non caratterizzati da questo fenomeno, come il 2018 e il 2019”, spiega il questore Lucio Aprile.

Incide anche, spiega il prefetto Antonio Corona, “un piano di contrasto messo a punto due anni fa basato sulla geo-referenziazione dei delitti, che permette di identificare gli orari, i giorni della settimana e le zone più colpite” dai malviventi. Questa raccolta imponente di dati sta dando i suoi frutti, permettendo pattugliamenti mirati.

Cosa emerge dai dati? Che ci sono giornate in cui i ladri colpiscono più di frrequente, vale a dire al centro della settimana, dal mercoledì al sabato. Le zone più colpite, per Forlì, non sono le frazioni del forese di pianura nei pressi del casello dell'autostrada, come ci si potrebbe attendere, ma i quartieri più popolosi della zona monte della città, come Ca' Ossi e San Martino in Strada. Diversa, invece, è la situazione a Cesena, dove ad essere colpita è la zona mare, dal centro lungo gli assi che portano alla riviera.

“Stiamo attuando un sistema di prevenzione con controlli in determinate zone e giorni della settimana, coinvolgendo tutte le specialità della polizia, i carabinieri e le polizie locali”, fa sapere il questore, annunciando i dati che vedono un sensibile miglioramento su uno dei reati che vengono percepiti dalla popolazione come particolarmente aggressivi e intrusivi nella vita quotidiana. “Il piano di due anni fa è stato attualizzato e riparte ora con forza rinnovata, essendo stato tarato su nuovi e più perfezionati obiettivi”, conclude Aprile.