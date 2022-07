Ladri in azione alla luce del sole, doppio colpo in val Bidente. Il sindaco: "State in guardia"

Doppio colpo dei ladri in pochi minuti in due diverse abitazioni a Cusercoli, nel comune di Civitella di Romagna. I malviventi hanno colpito non, come spesso accade, con il favore delle tenebre ma alla luce del sole, nel primo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 14. I proprietari delle abitazioni, che a quanto sembra non si trovavano in casa, hanno poi denunciato il fatto alle forze dell'ordine.

La notizia del doppio furto ha fatto subito il giro del paese e si è diffusa tramite i social, tanto che il sindaco di Civitella, Claudio Milandri, ha voluto mettere in guardia i concittadini sulla sua pagina Facebook: "I ladri hanno fatto visita a due abitazioni in località Cusercoli. Vi preghiamo quindi di prestare attenzione e segnalare alle forze dell’ordine se notate qualche auto o persona sospette. Grazie per la collaborazione" ha detto il primo cittadino.