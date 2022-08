Case razziate nel mese di agosto. In un caso i ladri sfruttano l'impalcatura e svaligiano l'appartamento

Case svaligiate durante le assenze dei proprietari, andati in vacanza. Un copione che si è ripetuto anche quest'anno. Il gruppo su WhatsApp di mutuo-aiuto e sorveglianza partecipata 'Sos Forlì indipendente' ha monitorato circa un centinaio di episodi nel mese di agosto, tra furti e tentativi, sia in appartamenti oppure a bordo di veicoli e nei garage. Il dato è in linea con quello dello scorso anno, quando gli episodi conteggiati furono circa 120.

Colpito in particolare il forese, la zona di pianura fuori dall'area urbana, dove le case si fanno più isolate e attaccabili dai malviventi. Particolarmente significativo un colpo avvenuto lo scorso 4 agosto intorno alle 23, a Barisano. In questo caso i ladri sono entrati con l'effrazione di una finestra, dopo essersi arrampicati da un'impalcatura. Durante i lavori, infatti, gli edifici sono più attaccabili per le strutture esterne che permettono ai malviventi di raggiungere più facilmente i piani alti.

L'allarme è risuonato, ma essendo una zona piuttosto isolata, non ha impedito ai ladri di arraffare un bottino piuttosto ingente in pochi minuti, lasciando dietro di sé il solito desolante panorama di cassetti ribaltati e oggetti personali buttati all'aria.