Aree di sosta al Parco Urbano saccheggiate di continuo dai ladri: due auto danneggiate e depredate

Ondata di furti a bordo delle auto nei parcheggi di servizio al Parco Urbano. Ignoti malviventi nella serata di mercoledì, intorno alle 19, hanno mandato in frantumi i vetri di due auto parcheggiate nell'area di sosta in fondo al parco urbano, in via Friuli, un punto spesso utilizzato sia da chi va a camminare o correre lungo l'argine dei fiumi Rabbi e Montone, sia da chi va nell'area verde attrezzata del parco 'Franco Agosto'.

In un'auto il malvivente, che ha distrutto i finestrini laterali, non avrebbe trovato niente da rubare, mentre nella seconda auto ha asportato una borsa da donna, con poche decine di euro all'interno e tutti gli effetti personali, che si trovava nascosta dentro il bagagliaio e non visibile dall'esterno. Non si esclude che il malvivente tenesse già d'occhio il parcheggio in attesa di persone da derubare.

A detta dei tanti frequentatori abituali dell'area (lì si trova anche un'area di sgambamento dei cani), così come gli esercenti della zona i furti sono molto frequenti in quel parcheggio, con i ladri che colpiscono sistematicamente almeno una o due volte al mese e sempre con lo stesso modus operandi. Nonostante siano stati avvisati sia il quartiere che il Comune, nessuno dei quattro parcheggi a servizio del Parco Urbano è dotato di telecamere, mentre non si vedono mai le pattuglie delle forze dell'ordine.