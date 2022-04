Dal furto alla vendita online a prezzi d'occasione: smantellato business illecito di bici

Sono accusati di aver messo in atto un vero e proprio business delle biciclette. Due ventenni, residenti a Forlì, sono finiti nella rete dei Carabinieri, che al termine di un'attività investigativa hanno messo fine ad una serie di razzie di bici, che venivano rubate per le vie della città e no solo per poi vendute tramite vari siti internet ad ignari clienti. Le ripetute denunce acquisite dai militari di Corso Mazzini, hanno dato il via ad un’articolata indagine focalizzata sull’esame dei vari siti internet dove è possibile trovare annunci di biciclette nell’ambito del comprensorio forlivese.

I dati acquisiti dalle denunce presentate dai cittadini vittime del furto della propria bici, messi in collegamento con altri elementi emersi nel corso della stessa attività investigativa, hanno consentito agli investigatori di individuare due giovani 20enni, entrambi residenti in città, i quali - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - avevano messo in atto un vero e proprio business delle biciclette. Quest'ultime, tra cui talune anche del valore di diverse migliaia di euro, una volta rubate venivano messe in vendita su internet a prezzi decisamente vantaggiosi, tanto da invogliare gli inconsapevoli acquirenti a realizzare un buon affare.

Le indagini hanno così consentito di individuare in città un luogo di appuntamento tra i presunti autori del fatto e gli ignari acquirenti. I successivi accertamenti hanno portato gli investigatori a localizzare, nella vicina campagna forlivese, una struttura in lamiera nella disponibilità degli indagati, dove gli stessi custodivano altre biciclette rubate. Complessivamente sono state recuperate ben 12 biciclette, di cui 3 già restituite ai legittimi proprietari. I due ragazzi sono stati invece denunciati all'autorità giudiziaria. Gli investigatori invitano le eventuali ed altre vittime di simili furti, a prendere contatti con il comando dell'Arma di Corso Mazzini.