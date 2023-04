Borseggiatore in azione dell'esterno del supermercato: la vittima allerta il 112 e i Carabinieri lo acciuffano

Borseggiatore nella rete dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì. Gli uomini dell'Arma sono riusciti ad interrompere la sequenza di furti e identificare uno specialista nei furti di borse e preziosi, già segnalato con diverse denunce, nel prendere di mira le vittime nei piazzali dei supermercati mentre erano intente a caricare la spesa nell'auto. Nello specifico, dopo l’ennesimo furto ai danni di una 76enne del luogo, privata dalla propria borsa mentre stava sistemando la spesa nella vettura, grazie all’immediato allarme lanciato dalla stessa vittima, i militari della sezione operativa sono riusciti ad individuare un giovane non del luogo che, in sella alla propria bici, stava cercando di guadagnare la fuga con la refurtiva. L’autore del furto è stato accompagnato al comando dell'Arma, dove è stato riconosciuto dalla vittima come autore del reato. La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria. Al riguardo, sono in corso indagini al fine di verificare se il giovane in questione, possa essersi reso autore di simili reati in altri centri commerciali della città, con analogo modus operandi.