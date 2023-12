Razzia di cappotti, due furti lampo nella stessa azienda in 24 ore: "Si muovevano come dei gatti. Vivo nella paura"

Ha subìto due furti nel giro di 24 ore. Spariti, destinati chissà dove, cappotti, piumini, giacconi e coprispalla di marca. Il tutto per un bottino di circa 40mila euro. E' scoraggiata la voce di Cinzia Flamigni, titolare de "Le occasioni dell’Impronta", magazzino di abbigliamento in via Grandi a Castrocaro Terme. L'incubo è iniziato nella serata di mercoledì, quando mancavano dieci minuti alle 21, replicato l'indomani alle 23. Le due incursioni, probabilmente studiate a tavolino, sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività, che Flamigni ha visto e rivisto più di una volta. Le indagini sono condotte dai Carabinieri.

Con l'approssimarsi delle festività natalizie la refurtiva è destinata al "mercato nero". Quindi non è da escludere che possa trattarsi di un furto su commissione. Flamigni ha subìto un simile furto due anni fa nello stesso periodo. "Chissà, forse sono gli stessi per come hanno agito", l'ipotesi dell'imprenditrice. La vittima ripercorre il blitz dei ladri: "E' una banda sicuramente di professionisti, con volti incappucciati e mani coperte da guanti. Erano almeno in cinque, quattro sono entrati nel negozio, mentre uno si trovava all'esterno a fare da palo. Avevano parcheggiato un'auto sul retro, con la quale poi si sono dati alla fuga".

Sia mercoledì che giovedì i malviventi hanno agito seguendo lo stesso 'modus operandi': "Prima hanno tagliato i fili della recinzione, poi sono entrati dal retro attraverso una porta laterale, spaccandola con un martello da muratore. Il primo che è entrato nel capannone sembrava un gatto, probabilmente è molto giovane. Si muovevano inginocchiati lentamente per evitare di far scattare l'allarme. Nel primo furto hanno completato la razzia in sette minuti, poi il giorno dopo hanno rubato quello che non avevano portato via il giorno prima".

L'incursione ha attivato il sistema d'allarme non appena i malviventi si sono alzati per far man bassa dei capi d'abbigliamento: "Da Forlì, dove vedevo le immagini in tempo reale le immagini, sono subito corsa verso il capannone, ma quando sono arrivata i ladri erano già spariti". L'imprenditrice è visibilmente spaventata dopo quanto accaduto: "Sono due notti che dormo nel capannone, perchè non mi sento sicura dopo due furti consecutivi. Ho deciso di rendere pubblico quanto accaduto anche per tenere in allerta commercianti e imprenditori della zona al fine di tutelarsi".