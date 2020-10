Furti di auto e gasolio, i carabinieri denunciano 5 persone per furto

I carabinieri di Modigliana hanno denunciato 4 persone per furto. I militari hanno ricevuto la segnalazione del furto di autovettura in centro a Modigliana e si sono messi subito alla ricerca della refurtiva, dopo il ritrovamento della vettura sono risaliti agli autori del furto che successivamente venivano rintracciati e denunciati per furto aggravato in concorso.Sono due 20enni di origine marocchina residenti a Modigliana con precedenti specifici per furto. Analoga indagine condotta per la scoperta degli autori del furto di gasolio in un’azienda agricola di Modigliana ad opera di due soggetti già noti, di origine faentina e tarantina, rispettivamente di 38 e 30 anni.

