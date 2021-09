Prende di mira due farmacie del centro e scappa col favore delle tenebre: il ladruncolo era un 14enne

Sono in corso attività di riscontro anche in riferimento ad altri furti o tentativo di furto, commessi in questo centro nel medesimo contesto temporale

Uno ha preso di mira due farmacie del centro, gli altri due sono stati fermati alcune ore prima della scorribanda. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, ha segnalato alla magistratura minorile tre ragazzi marocchini, in Italia senza fissa dimora e senza alcuna relazione parentale, per una lunga serie di reati commessi nello scorso fine settimana.

Erano circa le 22 di sabato sera quando la "pantera" ha intercettato il terzetto che si aggirava con fare sospetto in prossimità di un locale pubblico in orario di chiusura. Due di essi sono stati fermati e identificati, ma opponendo resistenza hanno agevolato la fuga dell'amico. Dopo esser stati accompagnati in Questura e denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, sono stati affidati ai servizi sociali per il collocamento in struttura per minori. Nelle ore successive, il giovane riuscito a sfuggire al controllo si è reso responsabile di altri reati.

Farmacie nel mirino

Verso le 2 della nottata tra sabato e domenica una Volante, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi della farmacia Salinatore, ha sorpreso il fuggiasco mentre abbandonava una cassa, dileguandosi col favore delle tenebre in direzione del parco urbano, rendendo così vano l’inseguimento degli agenti. La cassa era stata appena sottratta dall’interno del banco dei farmaci, che presentava una vetrata scardinata. L’episodio è stato documentato attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di stabilire che l’individuo aveva agito da solo e poteva identificarsi, per abbigliamento e caratteristiche fisiche, con quello dileguatosi in occasione del controllo di polizia delle precedenti ore ventidue.

Più tardi, poco dopo le 4, è avvenuta una seconda aggressione ad una farmacia. Due cittadini che avevano assistito a ripetuti tentativi di sfondamento a calci della vetrata della farmacia Schibuola, in piazza Saffi, avevano allertato il numero d'emergenza unico 112, ma nel frattempo, prima che la pattuglia sopraggiungesse, l’autore si era allontanato senza entrare e rubare nulla, anche perché disturbato dalla presenza dei testimoni. Alla luce della descrizione fornita dai testimoni si trattava dello stesso che alcune ore prima aveva colpito in viale Salinatore. Domenica mattina, verso le 10, le Volanti e Squadra Mobile hanno catturato l'individuo in pieno centro cittadino mentre si trovava in sella ad una bici verosimilmente rubata.

Si tratta di un 14enne marocchino, senza fissa dimora e senza riferimenti familiari sul territorio nazionale. Nei suoi confronti sono state raccolte evidenze investigative, venendo indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, commessi in riferimento alla sua veemente reazione al momento della cattura e per il possesso della bicicletta. Dopo le formalità di rito è stato affidato ai servizi sociali per il successivo collocamento in una struttura per minori non accompagnati. Sono in corso attività di riscontro anche in riferimento ad altri furti o tentativo di furto, commessi in questo centro nel medesimo contesto temporale.