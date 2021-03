Ca'Ossi, caccia al ladro: rubate bici e soldi da un borsello. Notata un'ombra sul tetto di un asilo

Furto di una bicicletta lunedì pomeriggio nella zona di Ca'Ossi. A chiedere l'intervento della Polizia è stato il derubato dopo aver notato che il suo mezzo era sparito dal cortile dell’area condominiale. Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno verificato che l’autore del furto prima di fuggire aveva abbandonato sul posto un’altra bici con la quale era sopraggiunto. Nel cestello di quest'ultima c’era un borsello, dai cui contenuti si è risalito al proprietario, constatando che anch’egli era stato derubato poco prima.

Quest’ultimo, raggiunto dal personale in divisa, ha riferito che il borsello, contenente effetti personali e circa 40 euro, gli era stato trafugato dall’abitacolo del suo furgone, parcheggiato all’interno della recinzione privata dove ha un deposito di attrezzi da lavoro. Dal borsello mancava il denaro, mentre il resto è stato restituito. La bicicletta, probabilmente anch’essa oggetto di furto, è stata portata in Questura per ricercarne il proprietario. Si tratta di una bici da donna colore grigio marca Ghisallo con portapacchi.

Contestualmente, un’altra Volante è stata chiamata a intervenire in una scuola materna poco distante poiché una insegnante aveva scorto la figura di una persona vestita di scuro che camminava sopra i tetti dell’istituto. Le ricerche in zona del soggetto, descritto come di giovane età e travisato con berretta scura, non hanno però sortito alcun esito.