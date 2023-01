Furti nel parcheggio dell’ospedale: nel mirino le auto del personale sanitario

Una decina di auto nel mirino di ignoti balordi. È successo nella nottata tra mercoledì e giovedì nel grande parcheggio nei pressi dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, i malviventi sono riusciti a forzare le portiere o infrangere i finestrini di una decina di vetture in sosta, rubando monetine e piccoli oggetti. Le auto erano in prevalenza di personale sanitario impegnato nel turno notturno. Sul posto, per i rilievi di legge, anche il personale della Scientifica. L’area già in passato ha visto furti e vandalismi e non è videosorvegliata.