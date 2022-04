La frazione presa di mira dai ladri nel weekend di Pasqua: "Servono più pattuglie e videosorveglianza"

La piccola frazione di Forlì, Poggio, ancora una volta vessata dall'azione invasiva dei ladri in abitazione dal 14 al 17 aprile, giorni di festività che verranno ricordati dai residenti per i numerosi episodi delittuosi subìti nel periodo pasquale. E' lo sfogo del Gruppo Quartiere residenti di Poggio, che parla di "violazioni di domicilio con scasso, furti, minacce, aggravate da numerose circostanze emergono dai racconti degli abitanti del quartiere intimoriti dalla presenza dei delinquenti all'opera".

"Non è la prima occasione nella quale il quartiere si trova al centro delle attenzioni e dei soprusi dei malviventi e difatti la comunità si è già unita da tempo in un gruppo tramite i canali social per attivarsi nell'assistenza reciproca e per un sistema di allarme rapido con passaparola", viene rimarcato.

Oltre a ciò, viene evidenziato dai cittadini, "il quartiere ha protestato ripetutamente con l'amministrazione comunale per la scarsa presenza delle forze dell'ordine e per l'assenza dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero aiutare nella prevenzione di questi atti delittuosi e nell'individuazione dei soggetti colpevoli".

Infine, "tutti i residenti attualmente richiedono a gran voce un incontro con i responsabili comunali addetti alla sicurezza dei quartieri per porgere finalmente un argine a queste violenze domestiche che turbano grandemente la serenità degli abitanti".