Ladro con la 'passione' per l'estetica in tour per la Romagna: ha colpito anche a Forlimpopoli

Ladro con la 'passione' per l'estetica. Ha colpito anche al supermercato "Conad" di Forlimpopoli il romeno di 28 anni, residente in provincia di Ferrara, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Imola con l'accusa di "furto aggravato". L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è reso protagonista di una serie di furti in giro per la Romagna il 28 novembre scorso. Gli uomini dell'Arma l'hanno beccato dopo aver fatto visita in un negozio dell’Ipercoop del centro commerciale ‘Leonardo’, a Imola. Qui si era intascato alcuni prodotti estetici, senza pagarli. Ma non è sfuggito alle attenzioni dell’addetto alla sicurezza, che ha allertato i Carabinieri. Il 28enne aveva con se oltre 600 euro di refurtiva, poi restituita all'attività commerciale. Al termine delle formalità di rito, lo straniero ha lasciato gli uffici della Compagnia dei carabinieri, assicurando che si sarebbe recato alla stazione per fare rientro nella sua abitazione, nel Ferrarese. Ma i militari non gli hanno creduto e lo hanno seguito. Intorno alle 17, così, lo hanno nuovamente fermato a bordo dell’auto mentre si trovava nel parcheggio dello stesso centro commerciale. Sulla pedana del lato del passeggero, sono poi state rinvenute 74 confezioni di prodotti cosmetici e di cura della persona, per un valore di 1.500 euro. L’uomo, incastrato, ha quindi confessato di averle rubate nel corso della mattinata nel supermercato Conad di Forlimpopoli.