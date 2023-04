Ladri scatenati a Coriano: condomini presi di mira, rubate bici costose dai garage

Ladri in azione nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì in un condominio di via Schuman, nella zona di Coriano. Come riporta una segnalazione giunta a ForlìToday, "ignoti hanno provveduto ad oleare le serrature dei garage, per poi aprirle senza danneggiarle e a portar via da essi le biciclette più nuove e costose, oltre che a monopattini e biciclette elettriche, lasciando ad esempio scooter o biciclette non troppo nuove". Una volta che i condòmini hanno realizzato l'accaduto, sono state avvertite le forze dell'ordine che hanno provveduto a far giungere la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Solo giovedì mattina, tramite post nei social che segnalavano l'accaduto, si è scoperto che nella notte anche il condominio di via Monnet (esattamente di fronte a quello di via Schuman, separato dall'area verde) ha ricevuto visite sgradite dove i ladri hanno prelevato biciclette costose (tra l'altro chiuse con grosse catene) dalla sala comune adibita alla custodia delle biciclette. Nel pomeriggio, è giunta una pattuglia dei Carabinieri per raccogliere informazioni del caso ed invitare i malcapitati a sporgere denuncia.

