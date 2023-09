Gli specialisti dei furti nei supermercati fanno tappa a Forlì. Stanati dalla Polizia dopo l'ultimo colpo

Specialisti dei furti nei supermercati nella rete della Polizia. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale di Forlì hanno denunciato in stato di libertà quattro cittadini rumeni, due uomini e due donne con l'accusa di "furto aggravato" e "ricettazione" in concorso. Nessuno dei quattro risiede in città ed è quindi verosimile che si trovassero a Forlì proprio per concretizzare alcuni furti. La banda era riuscita nell'intento, ma a 'rovinare' i piani ci hanno pensato gli agenti della questura di Corso Garibaldi.

Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha intercettato in un posto di controllo in via Decio Raggi una vettura a bordo della quale viaggiava quattro persone, già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, in particolare per i furti in esercizi commerciali. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nella parte posteriore dell'auto due grossi sacchi contenenti numerosi cosmetici e prodotti per l’igiene personale, complessivamente circa duecentocinquanta pezzi, di cui i quattro non hanno fornito alcuna indicazione.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che parte dei prodotti erano stati rubati poco prima in un supermercato di Forlì proprio dai quattro e che il furto era stato ripreso anche dall’impianto di videosorveglianza dello stesso magazzino. La refurtiva, dal valore di oltre mille euro, è stata posta sotto sequestro, mentre i quattro sono stati denunciati a piede libero. Una delle due donne è finita inoltre nei guai per aver fornito false generalità agli agenti. Per due degli stranieri, risultanti residenti in un'altra regione, è scattato il foglio di via obbligatorio firmato dal questore, con divieto di ritorno nel Comune di Forlì per tre anni.