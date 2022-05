Rubate catenine d'oro e un tentativo di rapina, il Questore chiude per 10 giorni una discoteca

Furti e tentativi di rapina in discoteca. E' quanto si è registrato negli scorsi giorni in un locale notturno di Forlì. I fatti sono avvenuti alla discoteca Controsenso, in via dei Filergiti. Per questo motivo il questore di Forlì Cesena, Lucio Aprile, ha assunto il provvedimento di sospensione per 10 giorni della licenza dell'attività. Il titolare dell'attività ha ricevuto l'avviso di notifica durante le scorse ore.

Secondo la ricostruzione dei fatti, durante una serata in discoteca alcuni giovani avventori sono stati vittime di furto con strappo violento di catenine d'oro e di un tentativo di rapina, sventato dalla vittima stessa. Il questore ha così disposto la temporanea chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza "per gravi e urgenti motivi di ordine e sicurezza pubblica".

La direzione della discoteca, attraverso una nota stampa, informa che si impegnerà ad aumentare il livello di sicurezza all'interno del locale, sia in termini di vigilanza attiva con la predisposizione di servizi di sicurezza sia con un diffuso sistema di telecamere. Il locale notturno dovrà sospendere le attività nel periodo deciso dal Questore compreso l'evento di sabato 7 maggio "Central Club Closing Party" che verrà riproposto prossimamente.