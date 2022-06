Anziano truffato da finti elettricisti, borsa rubata dall'auto e catenina strappata dal collo: il quartiere Cava ha paura

Il quartiere Cava è in subbuglio per un'ondata di truffe e furti che, a quanto pare, sta investendo tutta la città, anche la zona del forese. Lo fa sapere la consigliera comunale Elisa Massa che punta il dito sulla mancanza di sicurezza e sul riassetto della Polizia Locale, dopo l'uscita dall'Unione dei Comuni a cui era demandato questo servizio fino all'anno scorso. La protesta è per esempio per il depotenziamento della figura del vigile di quartiere.

Intanto, però, “anche nella giornata di mercoledì si sono verificati altri due episodi: un raggiro ad un anziano e il furto di una borsa dall'auto di una madre andata a prendere un bambino all'asilo. I cittadini vivono in grave insicurezza”. E' successo tutto nel quartiere della Cava. Pochi minuti dopo il furto della borsa, avvenuto intorno alle 15,30, si sono registrati 4 tentativi di prelevare del denaro da un bancomat di via Sapinia, per fortuna senza successo.

Non è stato invece così fortunato un anziano di via Tavollo che nello stesso giorno si è trovato in casa due persone che si sono spacciate per elettricisti e hanno rubato beni in via di quantificazione. Senza contare l'altro episodio recente: in questo caso la vittima si è vista avvicinata da una sconosciuta che ha chiesto un'informazione e con una mossa fulminea le ha strappato la catenina.