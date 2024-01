Ondata di furti nel weekend: ladri scoperti nei giardini, in altre zone rompono i vetri ed entrano in casa

Nuova ondata di furti e tentativi di colpi nell'ultimo weekend. Da diverse zone della città sono giunte segnalazioni di tentativi di effrazione o di soggetti penetrati all'interno di immobili, in particolare nelle zone del forese di Villagrappa e nel quartiere San Benedetto. Come sempre, i gruppi di sicurezza di vicinato, come per esempio 'Sos Forlì Indipendente' su WhatsApp, hanno permesso di allertare il vicinato in tempo reale e ad alzare il livello di attenzione.

Domenica pomeriggio, in particolare i sospetti si sono mossi a Villagrappa e in via Cavallina, dove alcuni soggetti hanno tentato di entrare in almeno due abitazioni. In un caso il gruppo di persone, una volta trovatisi di fronte ad un cittadino che chiedeva cosa ci facessero in un giardino, hanno saltato la recinzione e sono scappati via. Le segnalazioni parlano di un veicolo con 4 persone a bordo.

Stesso ritornello nel quartiere San Benedetto, dove in via Bruno Costante Garibaldi ignoti hanno infranto un vetro di una finestra, rimanendo però bloccati da una porta interna chiusa a chiave. Un colpo invece sarebbe riuscito in via Passo Buole, a poca distanza: anche qui i ladri avrebbero rotto un vetro e poi bloccato la porta posizionando un mobile davanti all'accesso.