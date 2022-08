I ladri si aggirano nelle campagne, a Villanova due "giri" dei malviventi in in un paio di settimane

Non si arresta l'ondata di furti e tentativi di furti in appartamento nelle frazioni del Forlivese. A farne le spese, questa volta, è stata la frazione di Villanova, con una serie di colpi che si sono concentrati in via Rio Cozzi. Le segnalazioni sulle chat di mutuo aiuto, come per esempio quella su WhatsApp 'Sos Forlì indipendente', permettono almeno di sapere che cosa succede nei propri paraggi e tenere la guardia alta, senza contare che può aiutare anche per ricordarsi di tenere acceso l'allarme o chiudere porte e finestre a doppia mandata anche per brevi assenze.

E proprio dalle segnalazioni che emerge che in via Rio Cozzi, lunedì sera i proprietari di un'abitazione si sono trovati di fronte ad uno sgradito tentativo di "visita" da parte dei ladri, che nella serata avrebbero prima bussato (magari per controllare se la casa in quel momento era vuota) destando il sospetto degli occupanti della casa, che appena due settimane prima avevano subito un tentativo di furto mediante l'effrazione della stessa porta di casa. Stesso modus operandi in un'abitazione della stessa via, tanto che sono giunte telefonate di allerta al 112, con l'invio sul posto di una pattuglia della Polizia.