Ubriaco saccheggia il supermercato, poi aggredisce un addetto alla vigilanza e un poliziotto: arrestato in zona Portici

Sono accusa di aver rubato alcolici, cibo ed altri articoli all'interno del supermercato "Coop" al centro commerciale "I Portici". Gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì hanno arrestato un 28enne di nazionalità marocchina e denunciato a piede libero un connazionale di 36. L'episodio si è consumato alcune sere fa. Prima dell’arrivo della polizia, un addetto alla vigilanza aveva già tentato di fermare i due soggetti, con uno dei due che ha reagito scagliando a terra parte della refurtiva, oltre che aggredire la guardia.

La fuga ed un poliziotto ferito

I poliziotti, su indicazioni dall’addetto alla vigilanza, sono riusciti subito ad intercettare i due responsabili del furto, ancora nelle immediate vicinanze. Il soggetto che aveva già aggredito il vigilantes, non pago, si è scagliato contro gli agenti: prima ha lanciato contro una bottiglia di spumante, senza riuscire a colpire nessuno, poi ha strattonato con violenza un ispettore, facendolo cadere a terra (l'agente, condotto al Pronto Soccorso, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni).

L'arresto

Con molta fatica gli altri agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, che, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, ha continuato a minacciare ed insultare il personale delle Volanti. L'extracomunitario, risultato un 28enne senza fissa dimora e clandestino, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed indagato per i reati di oltraggio a Pubblico Ufficiale e per lo stato di clandestinità sul territorio nazionale. E' stato quindi sanzionato per l’ubriachezza con contestuale provvedimento dell’ordine di allontanamento, ai sensi del regolamento di Polizia Urbana. Il giudice (pubblico ministero Emanuele Daddi) ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia in carcere.

Il secondo individuo, anche lui in evidente stato di ebbrezza alcoolica, è risultato in regola con le norme sul soggiorno. Portato in questura ha manifestato insofferenza al controllo, minacciando tutti gli agenti presenti. L’uomo è stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che essere sanzionato per l’ubriachezza. Anche il 36enne è stato colpito da un ordine di allontanamento in relazione al regolamento di Polizia Urbana. I prodotti rubati sono stati restituiti al supermercato.