Blocca l'automobilista, infrange il vetro e ruba la vettura: arrestato dopo la fuga

Ruba l’auto ad una passante, ma viene subito arrestato dai Carabinieri. E' successo giovedì a Forlì. La malcapitata stava percorrendo le vie del centro città, quando è stata bloccata da un uomo che si è posto davanti al mezzo per poi iniziare con l'automobilista una accesa discussione.

La ragazza, nel tentativo di sottrarsi all’azione violenta dell’uomo, ha cercato di riprendere la marcia ed allontanarsi con la propria vettura, venendo tuttavia nuovamente bloccata dall’uomo che le ha infranto il lunotto posteriore con un pugno, per poi aprire lo sportello e tirare fuori con forza la ragazza dall’abitacolo, facendola cadere in terra.

A questo punto, l’aggressore è salito a bordo dell’auto, allontanandosi velocemente. L’immediato allarme lanciato dalla giovane ha consentito ai militari della Sezione Operativa dei Carabinieri di Forlì, di localizzare l’aggressore ancora in città. Inevitabile l’arresto dell’uomo per il reato di rapina. Su disposizione del magistrato l'arrestato si trova in carcere.