Auto come ariete per l'assalto in banca: colpo da oltre 16mila euro

Oltre 16mila euro. E' questo il bottino del colpo messo a segno nella nottata tra il 25 e il 26 marzo scorso alla banca "La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese" di via Lughese, a Villafranca. Le indagini sono seguite dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge insieme al personale delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno utilizzato un'auto rubata per fare irruzione nell'istituto tecnico, a mo' di ariete. Quindi hanno letteralmente sradicato la cassa continua all'interno del quale si trovava il denaro.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

L'azione è durata pochi minuti. Quindi con la stessa vettura si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. L'auto è stata poi trovata abbandonata nella zona in un campo. All'interno si trovava il dispositivo forzato, ovviamente privo del denaro, poco più di 16mila euro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ai fini investigativi. Nel weekend scorso i malviventi avevano preso di mira un altro istituto di credito in Romagna, la banca Bper a Mezzano, lungo la Statale 16 Adriatica. In quel caso è stato utilizzato dell'esplosivo per sventrare il bancomat.