Dopo le sigarette è il momento dei gratta e vinci: un altro furto al solito bar

Un'altra incursione al "Bar Snoopy" di Forlimpopoli, in via Ho Chi Min, 34, a poche settimane di distanza dalla razzia di stecche di sigarette. Questa volta il bottino consiste in un mucchietto di gratta e vinci. Il malvivente ha colpito nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì poco dopo la mezzanotte. Armato di piede di porco, ha scassinato l'ingresso dell'attività, per poi portare i tagliandi da grattare. Col favore delle tenebre si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se in lontanza vi fosse un complice a far da palo o che lo attendesse a bordo di un'auto a motore caldo per la fuga. Sull'epsodio indagano i Carabinieri della stazione artusiana, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

L'incursione è stata documentata fotograficamente anche sulla pagina Facebook del bar. Si nota il bandito vestito di rosso e che indossava una borsa griffata di un marchio particolarmente di moda tra i giovani. "Abbiamo capito che i nostri servizi vi piacciono talmente tanto da venirci a trovare a tutte le ore, però se la porta è chiusa con l'allarme inserito e vi introducete all'interno, siete passibili di denuncia", è il commento ironico. Nella nottata del 9 settembre il locale venne preso di mira da almeno due malviventi che si dileguarono con un carico di stecche di sigarette. Prima di colpire la coppia oscurò la telecamera di videosorveglianza con una felpa, poi forzò la porta d'ingresso per entrare e completare il furto.

(foto pagina Facebook Bar Snoopy)